蝶々の刺繍　パッチワーク　鍵編み　クロシェ　メッシュ素材　プルオーバー

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商品詳細
ヴィンテージを扱う古着屋で購入◯蝶々の刺繍パッチワーク メッシュ素材 鍵編みプルオーバー◯状態良好◯蝶々の群れが飛んでいるようなデザイン◯とても珍しいデザインのプルオーバーです◯お色はカーキベージュのような感じです◯素人採寸になりますが、平置きで着丈・・62センチ程身幅・・58センチ程とても素敵なので気に入って頂けましたらぜひ^-^こちら古着としては状態良好ですが、新品ではありませんので、usedにご理解頂ける方に◯ホコモモラ一点物 アミナ チャイハネ チチカカ ジャンティーク インポート リンネル sm2ジャーナルスタンダード イエナ スピック＆スパン ヴィンテージ 蚤の市 などお好きな方にも◯プロフご覧の上、よろしくお願いいたします^-^
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