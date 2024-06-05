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蝶々の刺繍　パッチワーク　鍵編み　クロシェ　メッシュ素材　プルオーバー
商品番号 O27955357359
商品名

蝶々の刺繍　パッチワーク　鍵編み　クロシェ　メッシュ素材　プルオーバー
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージを扱う古着屋で購入◯蝶々の刺繍パッチワーク　メッシュ素材　鍵編みプルオーバー◯状態良好◯蝶々の群れが飛んでいるようなデザイン◯とても珍しいデザインのプルオーバーです◯お色はカーキベージュのような感じです◯素人採寸になりますが、平置きで着丈・・62センチ程身幅・・58センチ程とても素敵なので気に入って頂けましたらぜひ^-^こちら古着としては状態良好ですが、新品ではありませんので、usedにご理解頂ける方に◯ホコモモラ一点物　アミナ　チャイハネ　チチカカ　ジャンティーク　インポート　リンネル　sm2ジャーナルスタンダード　イエナ　スピック＆スパン　ヴィンテージ　蚤の市　などお好きな方にも◯プロフご覧の上、よろしくお願いいたします^-^
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