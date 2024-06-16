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【新品】JUNKO KATOH x RAVIJOUR ヒラキタンク　黒
商品番号 T35858435210
商品名

【新品】JUNKO KATOH x RAVIJOUR ヒラキタンク　黒
ブランド名 ラヴィジュール
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

️新品　未使用　タグ付きRAVIJOURラヴィジュール　[JUNKOKATOHxRAVIJOUR]ヒラキタンク¥9,449(税込)墨黒　ブラックサイズ　GLAMOURFIT着丈55.5cm身幅34.4cm肩幅19.2cm襟ぐり19.5cm後ろ襟ぐり29.7cm推奨サイズD70D75E70E75F70F75G65素材綿ポリウレタン⭐︎商品情報⭐︎加藤順子氏とのコラボレーションで話題の、カップ付きオープンバックタンクから新色登場。さらにサイズ展開も増やしてリリース。[生地]伸縮性に優れた、綿95%の日本製生地を使用。カップ内側には肌に優しいテンセルを使用し、着心地にこだわりました。表面への響きにくさ、透けにくさに配慮した構造で、淡色系カラーでも安心して着用いただけます。[カップ]本商品のために開発した薄めのカップを採用し、上品でヘルシーなシルエットに。ランジェリーブランドならではのノウハウを生かして、背中開きでは難しいとされる安定したホールド感を実現しました。⚠️単品での値下げ不可新品から中古まで、アパレル色々出品しています♪↓↓↓#きゃんアパレル#ラヴィジュール　#RAVIJOUR#ravime#ピーチジョン　#ワコール#チュチュアンナ　#下着　#ブラジャー　#ショーツ#パンティ　#レース　#ボーイレッグ　#ブラ　#下着上下セット　#インナー#加藤順子　#ヒラキタンク　カテゴリ：ルームウェア・トップス
http://narcologia.ru/goods/influenza673793.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion138178.html
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