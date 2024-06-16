【新品】JUNKO KATOH x RAVIJOUR ヒラキタンク　黒



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



[JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク [JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



[JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク [JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



[JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク [JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...



ヒラキタンク JUNKO KATOH x RAVIJOUR / ラヴィジュール 公式 ... ヒラキタンク JUNKO KATOH x RAVIJOUR / ラヴィジュール 公式 ...



JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ... JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク / ラヴィジュール【公式 ...

️新品 未使用 タグ付きRAVIJOURラヴィジュール [JUNKOKATOHxRAVIJOUR]ヒラキタンク¥9,449(税込)墨黒 ブラックサイズ GLAMOURFIT着丈55.5cm身幅34.4cm肩幅19.2cm襟ぐり19.5cm後ろ襟ぐり29.7cm推奨サイズD70D75E70E75F70F75G65素材綿ポリウレタン⭐︎商品情報⭐︎加藤順子氏とのコラボレーションで話題の、カップ付きオープンバックタンクから新色登場。さらにサイズ展開も増やしてリリース。[生地]伸縮性に優れた、綿95%の日本製生地を使用。カップ内側には肌に優しいテンセルを使用し、着心地にこだわりました。表面への響きにくさ、透けにくさに配慮した構造で、淡色系カラーでも安心して着用いただけます。[カップ]本商品のために開発した薄めのカップを採用し、上品でヘルシーなシルエットに。ランジェリーブランドならではのノウハウを生かして、背中開きでは難しいとされる安定したホールド感を実現しました。⚠️単品での値下げ不可新品から中古まで、アパレル色々出品しています♪↓↓↓#きゃんアパレル#ラヴィジュール #RAVIJOUR#ravime#ピーチジョン #ワコール#チュチュアンナ #下着 #ブラジャー #ショーツ#パンティ #レース #ボーイレッグ #ブラ #下着上下セット #インナー#加藤順子 #ヒラキタンク カテゴリ：ルームウェア・トップス