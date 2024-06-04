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商品詳細
スタンドカラーロングシャツです。出品していませんが、黒もありますのでご希望の方は同額でお譲り可能です！コットン100％薄手でさらっと肌触りの良い生地感です。比翼タイプでボタンが隠れています。肌触りの良い柔らかい素材を使用し、着心地も抜群です^_^身体を包み込むようなシルエットで、美しいシルエットを作り出してくれます。長めの丈も、体型をカバーしてくれるデザインになっており、すっきりとした印象です。こちらまだ通販などで販売されている商品です。定価14080円でした。
http://narcologia.ru/goods/Persia955388.html
http://narcologia.ru/goods/septet432819.html
http://narcologia.ru/goods/passivity205683.html
サバタム スタンドカラーロングシャツ
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