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サバタム　スタンドカラーロングシャツ
商品番号 Q74986485073
商品名

サバタム　スタンドカラーロングシャツ
ブランド名 サバタム
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタンドカラーロングシャツです。出品していませんが、黒もありますのでご希望の方は同額でお譲り可能です！コットン100％薄手でさらっと肌触りの良い生地感です。比翼タイプでボタンが隠れています。肌触りの良い柔らかい素材を使用し、着心地も抜群です^_^身体を包み込むようなシルエットで、美しいシルエットを作り出してくれます。長めの丈も、体型をカバーしてくれるデザインになっており、すっきりとした印象です。こちらまだ通販などで販売されている商品です。定価14080円でした。
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