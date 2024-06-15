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スカラー scalar 花×猫 プリント プルオーバー
商品番号 A49502968136
商品名

スカラー scalar 花×猫 プリント プルオーバー
ブランド名 スカラー
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

身幅約48㎝着丈(前)約57㎝着丈(後)約61㎝未使用品ですが素人保管と検品の為、汚れや傷みなど見逃しの可能性もございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。
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