イエナ★レディース　シャツ　長袖　ストライプ　カジュアル　コットン　36

＊送料無料＊即購入OK＊フォロー割やおまとめ割ございます その際はご購入前にコメント下さいますようよろしくお願い致します⬛︎カラー黒に近いグレーホワイト 白(色は映り具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)⬛︎サイズ36（Sサイズ相当）【平置き寸法】 肩幅：34㎝ 身幅：42㎝ 着丈：58㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承くださいませ。⬛︎商品説明IENAスローブイエナの長袖シャツです。シャツがAらいんになっているので、内側の紐と外側のボタンでウエストを細く見せることができます。とても珍しいシャツかと思います。※しっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※汚れ等見落としがないよう十分気をつけて検品しておりますが、もし不備がありましたら対応致しますので、必ず【評価前】にご連絡くださいませ。古着へのご理解をお願い致します。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい*\\(^o^)/*#イエナ#IENA#トップス#カジュアル#オフィスお気に入りが見つかりますように‥お得なアイテム一覧はこちら↓↓↓#pomルーム#pomルームレディース色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系



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