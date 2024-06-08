44(XL相当)　23区　チュニックシャツ

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こちらで極美品としてお譲りいただきました23区のチュニックシャツですが、同じような商品が増えてきたので出番がなく、キレイなうちに出品いたします。前の持ち主の方もほぼ新品として出品されており、当方も一度着用したのみで、シミや汚れのないキレイなお品です。サイズ44（XL相当）カラー ホワイト (ホームクリーニング済み)黒やホワイトのタートルネックとの重ね着が合います。しっかりした生地で隅々に二重ステッチがかけられ形がキレイです。【平置き/素人採寸】肩幅 約42㎝身幅 約53㎝袖丈 約54㎝着丈 前約73㎝ 後約76㎝袖丈...長袖柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春,秋,冬