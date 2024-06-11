【B品】新品・未使用 フォーマルバッグ 岩佐 ハンドバッグ 冠婚葬祭 黒 葬式

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ご覧頂きありがとうございます！土日祝や平日の18時以降はご対応出来ません。ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます(\u003e_\u003c)ご購入頂くにあたっての大切なことを記載しておりますのでプロフィールをご一読下さいませ☆彡個性的な上部開閉タイプのフォーマルバッグです。甘すぎないリボンデザインで年代問わずお使いいただけます。胴体部分に擦り傷がございますのでB品として出品します。【カラー】ブラック【サイズ】タテ：15cmヨコ(上)：20.5cmヨコ(下)：22cmマチ：8cm持ち手立ち上がり：15.5cm素人の採寸になりますので、少しの誤差はお許し下さいませ(\u003e_\u003c)#岩佐#フォーマル#バッグ#かばん#カバン#鞄#葬式#葬儀#お葬式#可愛い#かわいい#初めて#はじめて#ファーストフォーマル#入学式#卒業式#入園式#卒園式#学校行事#20代#30代#40代#50代（管理用メモ 23092002）