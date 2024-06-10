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ルイ・ヴィトン ショルダーバッグ M41232 エストレーラ i13267
商品番号 L29964593545
商品名

ルイ・ヴィトン ショルダーバッグ M41232 エストレーラ i13267
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイ・ヴィトンショルダーバッグM41232モノグラムエストレーラi13267三ノ宮の正規店で購入しました。シリアルありますが、薄いので写真では見えづらいかと思います。（写真10枚目下）使用感ありますが目立った傷汚れはないと思います。写真ご確認の上ご購入お願い致します。【サイズ】縦約31cm横約37cmマチ約3cm★注意事項★写真に写っているものが全てになります。商品は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものとなりますのでご安心ください。100%正規品ですが、万が一偽物だった場合全額返金させて頂きます。※イタズラ防止のため偽物だという証明書等をご提示頂いた場合に限ります。【古物商許可番号】大阪府621110190967中古品としてのご理解を頂くと同時に、トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。
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