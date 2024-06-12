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HERMES エルメス マフラー ストール【大判】
商品番号 F88014227356
商品名

HERMES エルメス マフラー ストール【大判】
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 34,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★大判★HERMESエルメスマフラーストール数年前フランスに行った際にHERMESショップで黒のコートに合わせてとても素敵でしたので購入何度か使用致しましたがクリーニングさせて頂いております。カシミヤ100%190×70(フリンジ込)レッド即購入OK多数出品しております。こちらからご覧頂けます。#HERMESしづちゃん#ブランドしづちゃん1度人の手に渡っている事、自宅保管しておりました事御理解頂ける方よろしくお願いいたします。神経質な方のご購入は御遠慮ください。素材···カシミヤカラー···レッド柄・デザイン···無地5003
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