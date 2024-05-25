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FENDI フェンディ ポロシャツ ズッカ ベロア 42 ブラック
商品番号 M73341249602
商品名

FENDI フェンディ ポロシャツ ズッカ ベロア 42 ブラック
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます(^^)　不定期にセール致しますのでぜひフォローお願いします(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎レディースファッションを中心に出品しております(〃ω〃)よろしければ全商品ご覧ください(#^.^#)⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎コチラ⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎#y_clothing●発送はメルカリ便を予定しております(^^)できるだけコンパクトに発送致しますので気になる方は事前にお知らせくださいませ^^*******************************************●ブランドFENDI●状態USED品ですが目立ったヨゴレも無く、まだまだ着用いただけます♩一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落としなどご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(__)m●平置きサイズ表記サイズ42身幅38cm着丈52cm肩幅35cm袖丈14.5cm（多少の誤差はご了承お願い致します）　●購入場所ブランドショップ☆撮影に使用しているバッグ、パンプス、ネックレスは出品物ではありません☆Y32315-31
http://narcologia.ru/goods/passivity568283.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln964302.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture302541.html

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