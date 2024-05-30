UZUiRO リネンギャザーブラウス 生成り

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UZUiROウズイロリネンギャザーブラウス/生成り/遠州織物日本製薄めの軽い着心地でリネン素材が感じられるブラウス。ワイドシルエットなので、ゆったり着られます。数回着用まだ馴染んでいないので、これから風合いを楽しめると思います。↓商品説明贅沢なリネン100%素材で、夏のひとときを快適に演出するトップスです♪【素材について】薄手の生地感は、リネンらしいシャリ感とサラっとした触り心地が特徴！汗ばむ季節には、肌に密着しにくいので、清涼感を味わえる素材です。身につけて洗って、使い込んでいくうちに風合いの変化も楽しめ、肌に触れる感じがどんどん馴染んでくると思います。【着用ポイント】ウエスト部分の切り替えでたっぷりギャザーを寄せて女性らしくなるように仕上げました。少しウエストより高い位置に切り替えがあるので脚が長く見えて、スタイルアップ効果もあります。袖部分もゆったりめに作っているので、気になる二の腕もすっぽり隠してくれます！バックに付いているリボンは髪をアップすると目立って可愛いですよ♪フロントだけでなくバックにもデザイン性があり、どの角度から見てもおしゃれに見えます！●カラーキナリ●素材リネン100%遠州織物（静岡県浜松市産）素材...麻Creemaクリーマうずいろ三河木綿nestRobeネストローブVeritecoeurヴェリテクールfoglinenworkフォグリネンワークR\u0026D.M.Co-/OLDMANSTAILORオールドマンズテーラーichiAntiquitésイチアンティークス45rpm北欧暮らしの道具店休日と詩yuniユニgrinグリンBshopビショップスロープイエナオオカミとフクロウ