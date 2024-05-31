★ジャスグリッティー★刺繍ラッフルシャツブラウス★ホワイト2★

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2021年に購入したジャスグリッティーのブラウスです。ジャスグリッティー刺繍ラッフルシャツブラウスお色白サイズ2(M)着丈69cm定価16,500円2回着用しましたが、汚れなどなく美品になります(*^^*)よろしくお願いいたします。