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★ジャスグリッティー★刺繍ラッフルシャツブラウス★ホワイト2★
商品番号 I71492910760
商品名

★ジャスグリッティー★刺繍ラッフルシャツブラウス★ホワイト2★
ブランド名 ジャスグリッティー
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入したジャスグリッティーのブラウスです。ジャスグリッティー刺繍ラッフルシャツブラウスお色白サイズ2(M)着丈69cm定価16,500円2回着用しましたが、汚れなどなく美品になります(*^^*)よろしくお願いいたします。
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ジャスグリッティー JUSGLITTY 刺繍ラッフルシャツブラウス （白）
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ジャスグリッティー JUSGLITTY 刺繍ラッフルシャツブラウス （白）
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✞ レース刺繍ラッフルシャツブラウス白ラウンドネック♡ ホワイト スウィート ✞ゴスロリ SM ミリ 甘ロリ クラロリ 和ロリ エレガント 黒ロリ 姫ロリ 華ロリ BB-BB94817856265
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ジャスグリッティー JUSGLITTY 刺繍ラッフルシャツブラウス （白）
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✞ レース刺繍ラッフルシャツブラウス白ラウンドネック♡ ホワイト スウィート ✞ゴスロリ SM ミリ 甘ロリ クラロリ 和ロリ エレガント 黒ロリ 姫ロリ 華ロリ BB-BB94817856265
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