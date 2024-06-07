O845◇ ピンクハウス Tシャツ 3点 ピンク グレー くま ワッペン リボン

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PINKHOUSEのTシャツ3点セットです。カラー···ピンク、グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント、ワッペン、くま、リボン平置き採寸ピンクワッペン付きTシャツサイズ…M裄丈：約46cm身幅：約50.5cm着丈：約64cmピンクリボン付きTシャツサイズ…M肩幅：約37cm身幅：約43cm袖丈：約18.5cm着丈：約62cmグレーTシャツサイズ…表記なし肩幅：約44cm身幅：約47cm袖丈：約19cm着丈：約63cm⚫︎素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。⚫︎ピンクワッペン付きTシャツはダメージが多くあります。首元破れ、広範囲の色褪せ、変色、汚れ、プリントの割れダメージあります。全てを写真に撮り切れていません。 （写真7.8.9枚目参照）⚫︎リボン付きTシャツに洗濯バサミ跡があります。 （写真10枚目参照）中古品ですので、ご理解いただけるお方にお願いいたします。検品しておりますが、小さな汚れやダメージなど写真に撮りきれていない部分があるかもしれませんのでご了承ください。見落としがあれば申し訳ありません。写真に写っている物が全てになります。その他、多数出品しています！ぜひご覧ください！#おたからやピンクハウス#PINKHOUSE#ピンクハウス