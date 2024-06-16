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COACH 二つ折り財布 エンボス加工 スモールウォレット　並行輸入
商品番号 K63158375158
商品名

COACH 二つ折り財布 エンボス加工 スモールウォレット　並行輸入
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ご覧いただきありがとうございます✨✨COACH二つ折り財布エンボス加工スモールウォレットブラック他の商品はこちら❣　#yoyoCOACH◆大人気のエンボス加工のお財布です！(^^)品番：C7353カラー：ブラック素材：スムースカーフレザー×スムースレザーサイズ(約)：縦9cm×横10.5cm×マチ2cm仕様スナップボタン式開閉内側　お札入れ×1カードポケット×3クリアポケット×1オープンポケット×2外側　ファスナー式小銭入れ×1【付属品】ケアカード（CAREINSTRUCTIONS）　※箱はありません⚠️アメリカコーチのアウトレットで購入した並行輸入品です。⚠️照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。⚠️絵柄のあるものは、製造時の裁断位置により、デザインのプリント位置の違いがある場合があります。⚠️正規品ですので安心してご購入くださいませ。⚠️ケアカード付きのため日本全国のCOACH直営店でも修理やメンテナンスアフターケアも受けることができます。⭐新品・未使用⭐送料無料・匿名配送・即購入OK⭐早い者勝ち(^^)！☘️フォロ割お気軽にコメントください☘️◆他サイトにも出品中の為、急な商品削除があることをご了承ください。
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