専用。未使用Glen Princeラムウール100%大判マフラー

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商品詳細
チノシャツと2点、おまとめ価格色柄が楽しいチェックの大判マフラー。ラムウール100%スコットランド製価格14300円、未使用ですunitedarrows購入サイズ大体50✕182cm(フリンジ含まず)ボリュームもあり、肌触りも柔らかで使いやすそうです。通勤通学、普段使いに。長らく保管していたものです。よくご理解いただける方に。カラー...ブルー柄・デザイン...チェック素材...ウール
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