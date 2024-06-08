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専用。未使用Glen Princeラムウール100%大判マフラー
商品番号 F39755859605
商品名

専用。未使用Glen Princeラムウール100%大判マフラー
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チノシャツと2点、おまとめ価格色柄が楽しいチェックの大判マフラー。ラムウール100%スコットランド製価格14300円、未使用ですunitedarrows購入サイズ大体50✕182cm(フリンジ含まず)ボリュームもあり、肌触りも柔らかで使いやすそうです。通勤通学、普段使いに。長らく保管していたものです。よくご理解いただける方に。カラー...ブルー柄・デザイン...チェック素材...ウール
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