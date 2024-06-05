アルマーニエニックスチェンジ ポロシャツ チャック ライン AX Tシャツ

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︎❥・•即購入ＯＫ︎❥・•匿名配送アルマーニのポロシャツです☆ゴルフにもオススメ(*^^*)子供や男性(メンズ)の方にも似合うデザインです！生地は薄めです！‪✿商品説明商品名：アルマーニエニックスチェンジ ARMANIEXCHANGカラー：ブラックサイズ：Sサイズ※詳しくは画像をご覧下さい！‪✿商品の状態・2、3回ほど着用あり・特に傷や汚れはありません気になる事があればコメントにお願いしますm(*__)m※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。‪✿梱包・リサイクル梱包材を使用する場合がございます。・なるべく小さくして送る為シワなど残る場合がございます。予めご了承くださいm(。\u003e__\u003c。)m最後までご覧いただき、有難うございます♡