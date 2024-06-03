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45rpm 和柄 半袖シャツ アロハシャツ サイズ1
商品番号 C72768169269
商品名

45rpm 和柄 半袖シャツ アロハシャツ サイズ1
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：45rpmサイズ：1肩幅：約37cm身幅：約44cm着丈：約61cm袖丈：約11cm素材コットン100%色：ネイビー状態：特に目立つダメージなく問題なく着用していただけます。AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。
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