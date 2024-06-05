ナラカミーチェ美品　クリーニング済　LL 3L 大きめ　ゆったり　オフィス向き

ご覧いただきありがとうございますお互いに気持ちの良いお取り引きをする為にプロフィールをご一読願いますこちらはナラカミーチェのusedブラウスです素材（%）•綿48•ポリエステル27•ナイロン22•ポリウレタン3サイズ 【IV】実寸（cm）•肩幅39•身幅48•着丈64素人平置き採寸です。多少の誤差はご容赦下さい ●ポイント●✔️超希少！ナラカミーチェのIVsize✔️マルチにお召し頂けるスタンダードデザイン✔️ストレッチの効いた一枚特にお胸周りのストレッチが効いてます✔️ホームクリーニング可能です♡人気のナラカミーチェのIVsize！即完売になると思います。お探しの方はぜひお早めにご検討くださいませ♡ ●お願い●検品は細かくしておりますが、見落としや不備があるかもしれません。その場合はご了承願います。usedに抵抗がある方や、素人自宅保管が嫌な方はご遠慮くださいお値下げは、フォロワー様のみ5%引きさせていただきます。出品物一覧です#miccori出品物一覧ですナラカミーチェ#みっこのナラカミーチェ2023ナラカミーチェゆったりサイズ#みっこのナラカミーチェゆったりサイズ2023今後ナラカミーチェのお品を沢山出品していく予定ですので、是非ともフォローを宜しくお願い致します＾＾どうぞご縁がありますように。宜しくお願い致します＾＾#ナラカミーチェ#ブラウス#3L#ストライプ#白テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ



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