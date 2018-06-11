極美品☆Theory ベージュピンク　ノースリーブ　ブラウス　フレンチスリーブ

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商品をご覧いただきありがとうございます。◉商品説明セオリーのピンクベージュの落ち着いたVネックスキッパーブラウスです。サラサラテロテロしており、洗える素材でこれからの季節に大活躍のアイテムです。1枚ではもちろんジャケット等のインナーとしても○。◉状態数回着用したのみの為状態かなり綺麗な美品かと思います。◉ブランドセオリーTheory◉アイテムノースリーブブラウスフレンチスリーブブラウスVネックスキッパーブラウス◉サイズ表 記：S身 幅：48cm着 丈：66cm肩 幅：58cm◉素 材ポリエステル100%◉即購入大丈夫です。◉商品は畳んで多少圧縮にて梱包、発送を予定しております。◉ご質問等お気軽にコメントお待ちしております。通勤・ブラウス・フォーマル アンタイトル・23区・クミキョク組曲セオリー theoryセオリーリュクスtheoryluxeアドーアADOREエポカEPOCAセルフォードCelford２３区 オンワード自由区ICBアナイ ANAYIエムプルミエM-PREMIER イネドINEDロペROPEアンタイトルUNTITLEDインディヴィINDIVIグレースコンチネンタルGRACECONTINENTALマックスマーラーMaxMaraGALLARDAGALANTEガリャルダガランテキャリア スーツ 就活 ビジネス カジュアルシャツ