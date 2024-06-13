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シルクブラウス　スタニングルアー
商品番号 R79519991963
商品名

シルクブラウス　スタニングルアー
ブランド名 スタニングルアー
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にスターニングルアーで購入　シルク100％家での試着のみですがタグはありません。おしりがすっぽり隠れます。右腕上あたりにほつれがあります。
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