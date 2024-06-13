美品★BARNYARDSTORM / パールブラウス 1004

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□プロフ必読お願いします□※プロフィールに配送や値下げ交渉等の記載しております。必ずプロフィールをご一読よろしくお願いします。◎即購入大歓迎です！購入希望のコメントは不要です◎まとめ割引できます(^з^)「monaleon」で検索していただくか、私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください★☆#monaleon古着↓↓商品説明↓↓定価 ¥15,400アシメトリーなペプラムにボリュームのある袖がポイント。腕を華奢にみせてくれます。胸元に施したパールで華やかさを演出。アクセサリーがなくても上品もプラス。【スタイリング】オンオフで活躍の華やかなブラウスは、デニム合わせのカジュアルコーデにもおすすめです。きれいめテーパードパンツ合わせでオケージョンにも対応可能！ペプラムのボリュームを際立たせる、細身のボトム合わせが◎【素材感】しわになりにくく、適度な張り感のある素材です。size：フリー(身幅55cm：着丈71cm)color：ホワイト【状態】・ほとんど使用感のない美品ですが、一度人の手に渡った商品ですので神経質な方は購入をお控えください。・コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。M1004-5monaleon