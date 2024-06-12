ヴィンテージ チュニック シャツ

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商品詳細
札幌の古着屋さんで購入しました。色はカーキです。傷やシミなどはないと思いますが、内側に付いてるタグが切り取られています。（8枚目の写真）年代やどこの国のものか忘れてしまいました。古着好き古着にご理解のある方よろしくお願いいたします。着丈約68身幅約64肩幅約50袖丈約59裾幅約71古着古着屋ヴィンテージ軍物ミリタリー古着女子ヴェリテクールネストローブcheer札幌お好きな方にも
http://narcologia.ru/goods/influenza533493.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox128539.html
http://narcologia.ru/goods/kindness361805.html
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ニュアンス感のある花柄で洗練された印象に ヴィンテージフラワー柄チュニックシャツ[品番：GS000019846]｜Re:EDIT（リエディ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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