ヴィンテージ チュニック シャツ

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札幌の古着屋さんで購入しました。色はカーキです。傷やシミなどはないと思いますが、内側に付いてるタグが切り取られています。（8枚目の写真）年代やどこの国のものか忘れてしまいました。古着好き古着にご理解のある方よろしくお願いいたします。着丈約68身幅約64肩幅約50袖丈約59裾幅約71古着古着屋ヴィンテージ軍物ミリタリー古着女子ヴェリテクールネストローブcheer札幌お好きな方にも