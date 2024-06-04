cawaii frenchpave カットソー

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商品詳細
※プロフの確認をお願いいたしますcawaiiの姉妹ブランドfrenchpave溶け合い滲むアートなブラウストップス今年夏前に購入購入金額4809円(送料別)新品未使用品です柄がキレイで購入したのですが、アート柄のカットソーが増えてしまった為、着ないまま保管しておりました柄の出方が一枚毎に異なるので、お店の商品画像とは違った雰囲気に見えます。(画像1〜6枚目が実物、7.8.9枚目はショップの商品画像です)サイズは画像10枚目を御確認ください私の元に届いたのは前面がブルーよりベージュというかピンク味の柄が大きめに出ている感じです生地の伸縮性はありませんが柔らかくサラッとしています透け感あります折り畳んでの発送ですので畳みジワつく可能性があります(送られてきた時からついているシワもあります)上記の事をご理解のうえでご購入の検討をお願いいたします
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http://narcologia.ru/goods/seamless306729.html
http://narcologia.ru/goods/tenet195363.html
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