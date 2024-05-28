ドッグデプト　シャツ　美品

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ドッグデプトの長袖シャツです。数回着て自宅保存していました。幅広い季節で擲ようできると思います。夏でも、日焼けを防ぐために羽織ったり、冷房の効いた部屋で羽織ったりなど…サイズL(素人採寸のため誤差あり)肩幅…42.3cm胸囲…51cm袖丈…57.8cm着丈…63.5cm中古品であることをご理解の上、ご購入ください。