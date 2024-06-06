アロハデメレALOHA DE MELE 『MAMA』ハワイ絵画アート

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ALOHADEMELEbyJTOJERIO『MAMA』《MattedPrints》※ペーパープリントのみになります。額はつきません。JTOJERIOジェーティー・オヘリオ ハワイ・オアフ島で生まれ育った生粋のロコガール。高校卒業後はコロラドとシカゴで学び、運動生理学の修士号と疼痛医学のサーティフィケートを取得。運動生理学の専門家として活動。2017年、自身の怪我による長期療養生活の中で、懐かしいハワイとアロハスピリットに思いを馳せ、イメージを描き始めたことでアートに目覚める。回復後、独学でアートに親しんだJTは、伝統的なハワイの美しさをコンテンポラリーアートの手法で描く独自のスタイルを築き上げた。ハワイの自然や草花、文化、人々からインスピレーションを受け、ハワイで生まれ育った彼女だからこそ描けるアート作品を次々と生み出し、ハワイの新鋭アーティストとして注目の的に。ブランド名には、「AlohafromMele（メレからハワイのアロハをお届けします）」という意味が込められ、療養期を癒してくれた愛犬のMele（メレ）からとったもの。Mサイズ額のサイズ 約28cm×約35.5cm絵のサイズ 約19.5cm×約24.5cm表記 シリアルナンバー・刻印・サインはありません