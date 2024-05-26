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XL/ブラウン マメクロゴウチ 3Dリブニットブラ mame 最新作
商品番号 C52027510287
商品名

XL/ブラウン マメクロゴウチ 3Dリブニットブラ mame 最新作
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 2,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023awユニクロマメクロゴウチmamekurogouchi第6弾3Dリブニットブラ【新品タグ付き未試着未開封品】●ブラウンXL・オンライン限定サイズ発売日に購入し綺麗に保管しています発送の際は丁寧に梱包します購入時からのシワや僅かな畳みジワが出来ましたらご了承下さい～2023awコラボ第6弾～ラストコレクションジャストサイズでの着用は勿論、シャツやワンピースの上に重ね着用としても重宝するサイズです●同時発売された3Dボリュームスリーブセーターとセットアップ可能商品●限定サイズ新品タグ付き未使用品をお探しの方が居ましたら是非●完売・希少カラーサイズお値下げ交渉はご遠慮下さい宜しくお願いいたします～同サイズ～ダークグレーXL・ナチュラルXLも出品中です●出品文章の一部抜粋・コピー転載はご遠慮下さいユニクロmamekurogouchi2023aw第6弾ユニクロマメクロ#マメクロゴウチ#mame#3dニット#ニットブラ#キャミソール#ワイヤレスブラ#ビスチェセットアップマメクロゴウチニットブラ3Dボリュームスリーブセーター3Dリブニットブラ
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