COACH オールドコーチ ショルダーバッグ フルグレインレザー 本革 黒

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商品詳細
COACH／コーチ（オールドコーチ）ショルダーバッグ D724157＊シンプルな形ですので流行に左右されません。高級なレザー（グラブタンレザー）を使用しています。傷や汚れ等もなく「オールド」とは思えない美品だと思います。＊トルソーによる着画があります。■カラー黒 ブラック /金 ゴールド■サイズ（実寸cm) 実寸サイズ ショルダー:約80幅：約22〜23高さ：約22.5マチ：約12＊多少の誤差はご容赦ください ■素材本革レザー■発送簡易包装にて発送いたします。通常24時間以内に発送致します。#haruの出品バッグはこちらCH23980083-04カラー···ブラックオールドシリーズ···オールドコーチ柄・デザイン···無地素材···本革
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