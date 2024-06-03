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@9.27Y633 ヴィンテージ ガウンコート M プラザ
商品番号 L21861999191
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@9.27Y633 ヴィンテージ ガウンコート M プラザ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,628 円
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商品詳細

数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。プロフィールを必ずお読みになってからのご購入をお願いいたします。サイズ:M裄丈約73cm身幅約53cm着丈約117.5cm袖幅約30.5cm袖口幅約19cm色　レッド系※全体的に毛羽立ちがあります。#Plaza素材表記が分かる場合は、画像にて載せてますのでご確認下さい。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。usedということをご理解して頂いた上でのご購入をお願い致します。ご質問などが御座いましたらお気軽にコメント下さい。＊梱包資材については、リサイクル品を使用しています。#ビンテージ　#古着男子　#古着女子　#US古着　#アメカジ　#古着屋　#レディース古着　#レトロ　#50s　#60s　#70s　#80s　#90s　#00s
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