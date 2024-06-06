【サマンサタバサ】バッグハンドバッグウェーブフラップスマホショルダー

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カラー···イエローZOZOTOWNで購入しました。SamanthaThavasaのポーチになります。現在、イエローは完売しています。室内でお札を入れたりして使用感を確かめた後、すぐに取り出していつか使用しようと暗所で保管していました。結局、別の財布を購入し、今後も使用しないため出品しました。試着に近い形ですので美品になります。ただ、検品をして汚れなど無いことを確認して出品しましたが、1度お札を入れているためその旨をご理解の上で入札をお願いします。SamanthaThavasaの箱に入れ、その上からプチプチなどで梱包した上で発送します。宅配便で発送予定です。