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【COACH】 コーチPVC　ショルダーバッグ　F29210シリーズ　美品
商品番号 V87376732246
商品名

【COACH】 コーチPVC　ショルダーバッグ　F29210シリーズ　美品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：COACHコーチメーカー型番：F29210カラー：ブラウン/ブラック素材：PVCコーティングレザー裏地：ナイロンサイズ：（縦＊横＊厚さ）ｃｍ：23＊26＊5重さ(g)：390ショルダー全長:126cm仕様：ブランドの代名詞ともいえるデザインのシグネチャー柄が目を惹く、COACH(コーチ)のショルダーバッグです。汚れに強いPVCコーティングをされているので長く使って行けると思います。キズ、汚れもなく超美品です。ただ新品ではありませんので、その点ご了承いただければ幸いです。価格相談も承りますので気軽にコメントしてみてください。
http://narcologia.ru/goods/ordering491079.html
http://narcologia.ru/goods/flight77328.html
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