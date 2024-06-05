【極美品】アクセソワ クロコ型押し ハンドバッグ A.D.M.J

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☆ブランド→AccessoriesDeMademoiselleADMJA.D.M.J☆アイテム名→型押しクロコハンドバッグ☆サイズ→(平置き素人寸法)幅:27.5cm高さ:27cmマチ:13cmハンドル高さ:15cm☆カラー→ブラック☆状態→使用感少なく全体的に目立った汚れ、ダメージは無く綺麗で状態は良好です。金具に目立たない細かい傷はございます。☆素材→レザー☆購入元：古物許可証所持者のみ参加可能な業者オークションでの購入でプロによる鑑定済品です。☆定価 51,540円 タグあり☆付属品 ギャランティカード☆特徴→Accessoriesdemademoiselleアクセソワドゥマドモワゼルバッグハンドバッグトートバッグ 型押しクロコゴールド金具パドロックチャーム付属品高級通勤通学パスケース上品レア希少美品ですが、一度人の手に渡った物ですので神経質な方などは予めご了承の上、ご購入下さいませ。サイズ違いやお客様都合でのご返品は対応致しかねますので 購入前の確認をよろしくお願い致します。