THE NORTH FACE NORTHFACE 半袖Ｔシャツ

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商品詳細
ノースフェイスTシャツハーフドーム定番THENORTHFACENORTHFACEブランドロゴのハーフドーム柄がプリントされいます。素材は、ちょっと薄い為透けます■サイズ胸囲 84〜92身長 160〜170Ｓサイズ新品未使用・タグ付き・即購入OK定価⇒4620円
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