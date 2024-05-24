新品未使用　DAMA Collection シルクブラウス　ノースリーブ

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仕事をしていた頃のものを出品しております。DAMACollectionのノースリーブ シルクブラウスです。サイズは9AR肩幅３５センチ身幅４６センチ着丈５９センチシルク９２％素材···シルクタグ付き、未使用のお品ですが自宅保管品です。少しでも気にされる方はご遠慮頂いた方が良いと思います。プロフィールご一読ください。当方、沖縄県より発送いたします。随時、台風時の遅延やお届けに際する情報を更新します。ご納得いただいた上でご検討お願いします。沖縄から発送するため、通常よりもお時間を頂戴します。特に遅延の情報がない時でも一週間ほどかかることがありますのでご了承ください。カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···ドット季節感···春、夏