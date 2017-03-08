daboro Tシャツ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトスマイルが可愛いTシャツです。サイズはLですが小さめだと思います。状態は良いと思いますが、あくまで中古品です。ご理解の上ご購入お願いします。



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