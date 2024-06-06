美品 レトロ 80s 薄手アクリル・リネン ワイドニットポロシャツ オールド

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(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけると幸いです）sh●489美品国産レトロ80s薄手アクリル・リネンワイドニットポロシャツ44オールドヴィンテージクロップド丈赤ボーダー春夏秋サマーニット昭和半袖麻●商品名（ブランド）・・・ニットポロシャツ●商品説明・・・80年代頃のオールド・ヴィンテージのレトロなボーダーの半袖ニットポロシャツです。春夏秋口向けの薄手の生地感で、ややショート丈（クロップド丈）にドレープ感の出るゆったりワイドめな身幅のシルエット感で、金ボタンがアクセントになっています。素材はアクリルとリネン（麻）になります。色は赤×ベージュです。サイズ表記は44で、ゆったりワイドなM～L程度のサイズ感かと思います。(80s頃の物ですので出品前に肩パットは外してあります）●状態・・・USEDの古い物になりますが、丁寧に着られていた感じというか、着用感もほとんど見られず、おそらく出品前の洗濯を含めても2回程度の洗濯かと思われ、目立つ汚れやダメージなども見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、美品な状態だと思います。●表記サイズ・・・44●実寸・・・肩幅・・・ー(裄丈：約52） 身幅・・・56（脇下付近） 丈・・・55 （襟の付け根～裾） 袖丈・・・14.5 （脇下付近）（平置(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）その他のシャツ・・・#porco_sh★撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#vintage#ヴィンテージ#old#オールド#70年代#80年代#90年代#70s#80s#90s#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#ビンテージ#ポロシャツ#ニット#ニットポロ#サマーニット#レトロ#昭和レトロ#リネン#半袖#春夏秋