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バッファ　コアID(ヒビ割れver)
商品番号 T62712739039
商品名

バッファ　コアID(ヒビ割れver)
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダーコアIDセット内収録の、仮面ライダーバッファ　コアidひび割れバージョンです。使用感や傷はありますが、ぱっと見は気にならないと思います。個人の主観なので、傷に過敏な方は購入をお控え頂きますと幸いです。【検索用】仮面ライダーギーツ仮面ライダータイクーン仮面ライダーナーゴ仮面ライダーバッファ吾妻道長デザイアドライバーゾンビレイズバックルコアididコアジャマトバックル
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