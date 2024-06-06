バッファ　コアID(ヒビ割れver)

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商品詳細
仮面ライダーコアIDセット内収録の、仮面ライダーバッファ コアidひび割れバージョンです。使用感や傷はありますが、ぱっと見は気にならないと思います。個人の主観なので、傷に過敏な方は購入をお控え頂きますと幸いです。【検索用】仮面ライダーギーツ仮面ライダータイクーン仮面ライダーナーゴ仮面ライダーバッファ吾妻道長デザイアドライバーゾンビレイズバックルコアididコアジャマトバックル
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