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ラルフローレンスポーツ　刺繍入り　長袖ラガーシャツ
商品番号 Y76035043566
商品名

ラルフローレンスポーツ　刺繍入り　長袖ラガーシャツ
ブランド名 ラルフローレンスポーツ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡ご覧頂きありがとうございます♡ラルフローレンスポーツ長袖刺繍入りラガーシャツです。素材：綿100％サイズ：M肩幅：約38㎝　袖丈：約61㎝身幅：約45㎝　着丈：約67㎝（素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい）色：キナリ系の色合いです。2回程度着用しております。クリーニング済みです。used品\u0026自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。(*^^*)#ラルフローレンスポーツ#ラルフローレン袖丈···長袖季節感···春、秋、冬カラー···ホワイト
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