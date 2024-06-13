ラルフローレンスポーツ　刺繍入り　長袖ラガーシャツ

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商品詳細
♡ご覧頂きありがとうございます♡ラルフローレンスポーツ長袖刺繍入りラガーシャツです。素材：綿100％サイズ：M肩幅：約38㎝ 袖丈：約61㎝身幅：約45㎝ 着丈：約67㎝（素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい）色：キナリ系の色合いです。2回程度着用しております。クリーニング済みです。used品\u0026自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。(*^^*)#ラルフローレンスポーツ#ラルフローレン袖丈···長袖季節感···春、秋、冬カラー···ホワイト
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