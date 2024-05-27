美品 ヒロフ フィーネ ハンドバッグ 肩掛け シボ革 Hロゴ ライトブルー

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HIROFU/ヒロフ✹発送は基本的に1日後にしております。(1日後に発送出来ない場合はメッセージで報告致します。)こちらは正規品ですが万が一偽物だった場合のみ返品可能です。〇素材レザー(しぼ革)〇コンディション 多少の着用感はありますが、目立った傷や汚れはなく、まだまだ使っていただける状態です。※汚れなどはあくまで個人の判断です。写真を見て納得いただける方は宜しくお願い致します。〇サイズ縦:28cm横:29cmマチ:8.5cmハンドル:44cm○購入先大手リサイクルショップ質問などございましたらお気軽にどうぞ！