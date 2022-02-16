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- ★軽量キャリーケースブラック★大★約65L
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商品詳細
キャリーケース(スーツケース)ブラック3回ほどの使用です！！綺麗ですよ^^鍵あり♪メーカー不明、、、ですサイズ約65Lです！！！！縦約67cm横約45cm奥行き約29cm縦サイズはキャスターを除いたサイズ※素人採寸です！！！配送方法はビニール袋に包装しての発送です！！
http://narcologia.ru/goods/subtropical3601.html
http://narcologia.ru/goods/procurement133333.html
http://narcologia.ru/goods/rouge134610.html
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