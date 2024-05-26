COACHバッグ 4396 レインボー ハンドバッグ 2WAY ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧頂ありがとうございます。コーチの【シグネチャー】ボストンバッグです。取り外し可能なショルダー付きで、用途に分けて使うことができるのが嬉しい！自分へのご褒美、大切な方へのプレゼント・ギフトなど、この機会にいかがでしょうか。《ブランド》◆COACHコーチ《商品名》◆ハンドバッグショルダーバッグ《形式番号》◆4396《カラー》◆レインボー《サイズ》◆約横26cm×縦17.5cm×幅13cm/◆ショルダーの長さ:約118-136cm(長さ調節可取り外し可)《仕様》◆開閉種別：ファスナー◆前面：ファスナーポケット×1◆内側ファスナーポケット×1オープンポケット×1《素材》◆シグネチャーコーティングキャンバレザー《付属品》◆ケアカード、紙袋、コーチ保存袋《購入場所》アメリカシタデルコーチアウトレットこちらの商品は新品ですが、アウトレット品の性質上、細かいキズや汚れなどがある場合もございます。予めご了承ください。お互いに気持ちの良い取り引きになりますようにがんばります。よろしくお願いいたします。
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