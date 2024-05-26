402.Pt950 ペンダントトップ D 0.60ct 葉っぱ リーフ

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商品詳細
【素材】Pt950プラチナ950ダイヤモンド0.60カラット【サイズ】トップ12.0×10.0mmバチカン部分からの全長18.0mm【その他】バチカン部分のチェーンを通すところは約4.6mmです。ダイヤはテリ輝きともに非常に素晴らしいです。
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