SNIDEL ロングワンピース

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商品詳細
効果の高いフォルムで女性らしさを高める定番ワンピースサイズ：0袖丈：28cm身幅：39cmウエスト：57cm着丈：48.4インチ透け感：あり裏地：あり伸縮性ありやや光沢感あり生地の厚さ:薄1度試着しました。ほつれなどはありませんが、中古品ですのでご理解ください。
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