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SNIDEL ロングワンピース
商品番号 C37087209801
商品名

SNIDEL ロングワンピース
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

効果の高いフォルムで女性らしさを高める定番ワンピースサイズ：0袖丈：28cm身幅：39cmウエスト：57cm着丈：48.4インチ透け感：あり裏地：あり伸縮性ありやや光沢感あり生地の厚さ:薄1度試着しました。ほつれなどはありませんが、中古品ですのでご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/evaporation401824.html
http://narcologia.ru/goods/Persia805188.html
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