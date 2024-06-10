アイナナ 記念日 2022 缶バ 棗巳波

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商品詳細
アイドリッシュセブン缶バッジコレクショングループ記念日2022ŹOOĻ棗巳波10点セット中身確認後、すぐにOPP袋に移しました。丁寧に扱っておりますが、初期傷等少しでも気になる方は購入をお控えください。OPP袋に入れたまま緩衝材を二重巻きにして発送いたします。即購入OKです。
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