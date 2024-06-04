Pt850 プラチナ デザインリング 指輪 14号

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プラチナ850製のデザインリングです。刻印:Pt850重量は4g弱になります。サイズ直しの後や変色、小傷がありますが、まだまだお使いできます。付属品はありません。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。