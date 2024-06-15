DEVICE×進撃の巨人 立体機動レッグポーチ バッグ ショルダー

ラスト一点！新品未使用！生産終了モデルです！【進撃の巨人】DEVICE×進撃の巨人 立体機動レッグポーチ 「立体機動装置」をモチーフにしたコンパクトなレッグポーチです。作中に実際登場するかのようなビジュアルを目指したものとなっています。財布やスマートフォンなど、お出かけにちょうどよい収納性で、日常的にはもちろんツーリングやワークスタイルにも使いやすいバッグです。◎本体袋部分：タテ約25cm/ヨコ約13cm/マチ約5cm本体背面部分：タテ真ん中約36cm/ヨコ真ん中約16cm本体開口：約26cm正面フラットポケット：タテ約20cm/ヨコ約12.5cm本体下部ベルト：長さ約20cm〜36cm（※接続金具の長さ含まない。ベルトのみの）/幅約2.5cm本体上部ベルト：長さ約58cm〜106cm(※接続金具の長さ含まない。)/幅約3.5cm◎材質：綿(ツイルワックスコーティング)/本革



DEVICE×進撃の巨人 立体機動 レッグポーチ | デバイス(DEVICE ...



【DEVICE × 進撃の巨人】立体機動レッグポーチ



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