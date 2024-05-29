WEWILL HENLEY NECK T-SHIRT (Brown)

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【デザイン】・衿まわりや比翼開きなど、シャツ仕立てにしており、細部までこだわり抜いた上品なヘンリーネックTシャツです・肩にダーツがあり、立体的なシルエットを作り出します・製品後、ワンウォッシュ加工を施しております【素材】・シャリ感のある綿麻強撚糸を使用した天竺素材です・洗いざらしのようなナチュラルな表面感と程よいハリ感が特徴です一昨年の夏に購入した記憶があります。胸板か厚く似合わないため出品を決めました。着用回数は5回ほどです使用感があるため、理解のある方のご購入お待ちしております。防水加工をした上で、コンパクトに折りたたんで発送致します。柄・デザイン···無地カラー···ブラウンカラー···ブラウン袖丈···半袖