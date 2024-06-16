LACOSTE ラコステ　Tシャツ　ビックワニ　人気モデル　ビック刺繍ロゴ

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人気のビックワニTシャツです。若干の使用感や、部分的に色褪せあります。（写真9.10枚目参照）他小さい汚れ、小傷、多少の毛玉はご了承下さい。お色はネイビーです。メンズ商品だと思いますが、レディースが着用していました。Sサイズくらいだと思います。ユニセックスでいけます。断捨離の為出品致します。中古品につき、神経質な方のご購入はお控え下さい。着丈…57㎝肩幅…37㎝身幅…43㎝袖丈…18㎝素人採寸に付き誤差はご了承下さい。☆若干のお値下げは可能ですが、必ず希望価格を提示して下さい（常識の範囲内でお願いします）※中古品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。※小さく折りたたんでの発送となります。折シワはご了承下さい。※素人検品に付き、見落としはご了承下さい。※ご覧になる環境によって、色味に違いが出る場合があります。予めご了承下さい。