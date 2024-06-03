[新品未使用品] 丸尾末広TシャツL ★送料込み★

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ご覧頂きありがとうございます(^-^)コメント無しの即購入okです♪値段の希望がありましたら、可能な範囲で対応いたします。気軽にご相談ください。友人から譲り受けた新品の丸尾末広Tシャツです。サイズの確認、全体像の撮影の為に一度袋から取り出しました。着用する機会が無く出品に至ります。畳んでの発送になりますのでご理解お願いいたします^_^◉サイズ:L身幅 47着丈.65(素人の採寸になるので若干の誤差はご了承ください。)◉コンディション:新新:新品・未使用SS:使用感があまりなく、新品同様にきれいS:使用感があまりなく、きれいA:使用感があるが、目立つダメージはないB:ややダメージがあるが、普段古着を買う方には気にならないであろう状態。C:使用感、ダメージが目立つ★まとめ購入割引について★まとめ購入で大幅割引対応しています。気軽にご相談ください(^-^)※尚、郵送方法が変更になる可能性があります。★★★★★★★★★★★★◯メルカリ規約に則り価格交渉中であっても購入OKです。◯中古品・自宅保管であるため、使用感についてはご理解いただきますようお願いします。◯商品の質問はコメント欄にて、お気軽にお尋ねください♪柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏、秋、冬#丸尾末広 #トミノの地獄 #少女椿 #サブカル #ユニセックス maruosuehiro江戸川乱歩 伊藤潤二 楳図かずお ガロ