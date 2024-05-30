MACKINTOSH PHILOSOPHY ストライプ柄プルオーバートップス

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マッキントッシュフィロソフィーMACKINTOSHPHILOSOPHYカラー ホワイト×ブラウン切り替えスリーブプルオーバートップス。薄手コットンの張り感あるさらっとした質感。ポワンとした袖口、ちょい太めのストライプ柄、ブラウンとホワイトがオシャレです♪ネックラインに極うっすらと汚れがある感じですが、気にならない程度かと思います。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。#はどすけ出品商品一覧●サイズ 36(Sサイズで出品)着丈 約47㎝肩幅 約35㎝袖丈 約43㎝身幅 約45㎝⚫品質画像をご覧下さい。※発送について土日祝日は都合により出来ない事もあります。大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。T-1070