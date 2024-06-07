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夏服 レディース ポロシャツ ストライプ ボーダー トップス 半袖 かわいい
商品番号 C25112683099
商品名

夏服 レディース ポロシャツ ストライプ ボーダー トップス 半袖 かわいい
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆トラブルを防ぐため、少しでもお得に購入できるように、必読お願い致します✿.*・こちらバック肌見せポロシャツになります。※新品未使用のものになりますサイズ:M（別サイズをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です！)カラー:黒（別カラーをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です！)※購入される方は、専用ページお作りしますのでコメント欄でお申し付けください！他にも商品出しているので、よかったら見ていって下さい(˘ω˘）♡♡--------------⋈﻿---------------♡♡https://jp.mercari.com/user/profile/423746116?utm_source=ios\u0026utm_medium=share♡♡--------------⋈﻿---------------♡♡！！以下の方は100円のお値下げ致します！！◎まとめ買いされる方◎フォローして下さる方#新品未使用#美品#淡色#淡色女子#淡色コーデ#韓国#オルチャン#韓国ファッション#綺麗系#清楚系#かわいい#古着#夏服#秋服#冬服#春服#ストリート系#新作#インポート#セレクトショップ#オーバーサイズ#ドレス#妹系#レディース#ユニセックス#かわいい服#ノーブランド#お洒落#大人系　#murua#rienda#gyda#emoda#spiralgirl#snidel#azulcelford#rna#noela#lagnamoon好きな方におすすめです！○----------------------------------------○★注意事項★※検品してますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※値下げ交渉は基本的にできません。※お取り置きはしてません。※一点限りですので購入された方を優先させていただきます。※仕事が不定期のため、発送に1週間以上かかることもあります。ご了承の上購入お願い致します。
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